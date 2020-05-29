وزيرة الصحة: الوحدات تتابع حالات العزل المنزلي لإعداد تقارير بحالتهم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مسؤولي الوحدات الصحية سيكون عليهم متابعة الحالات التي ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتخضع لـ"العزل المنزلي"، مع رفع تقارير لأجهزة وزارة الصحة لتتولى المتابعة والتقييم.

وأضافت الوزيرة، في تقرير رفعته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأدوية ستسلم للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

وأوضحت الوزيرة أن مسؤولي الطب الوقائي يتولون مسؤولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

وأكدت الوزيرة، أنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسؤول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، ويتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسؤول توصيل الأدوية.