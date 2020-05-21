"الصحة" تنفي الاشتباه في إصابة هالة زايد بكورونا وعزلها منزليا

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد حول الاشتباه في إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بفيروس كورونا المستجد، وعزلها في منزلها.

وتابع "مجاهد" لـ"الوطن"، أن الدكتور هالة زايد، تمارس عملها حتى اللحظة، في إطار المتابعات المختلفة، ولا صحة لما يتم تداوله.

وانتشر منذ قليل، شائعات تفيد بعزل وزيرة الصحة في منزلها، لاشتباه إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 680 حالة وفاة.