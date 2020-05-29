بعد "إغلاق العيد".. المحال التجارية والحرفية تبدأ العمل غدا

تعود جميع المحال التجارية والحرفية في العمل اعتباراً من غد السبت بعد إغلاق المحال "غير المستثناة" خلال فترة العيد، بموجب قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وستضم قائمة المحال التي سيجرى فتحها محال بيع السلع، وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، أمام الجمهور، على أن يتم غلقها بداية من الساعة الخامسة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً.

كما يُستثنى من تطبيق مواعيد الحظر وغلق المحال من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات.