عاجل.. اتصالات بين الجيشين السوداني والإثيوبي لاحتواء خلافات الحدود

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، إن هناك اتصالات بين قيادتي الجيشين السوداني والإثيوبي؛ لاحتواء الخلافات الحدودية، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني عودة الهدوء للحدود السودانية الإثيوبية بعد اشتباكات، أمس، ودفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، في وقت سابق اليوم، إنَّ الجانب الإثيوبي لا يتوقف عن التعدي على الأراضي السودانية، ومع ذلك، ما زالت القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر في أكمال العملية التفاوضية الرامية لوضع حد لهذه الأعمال العدائية الإجرامية.