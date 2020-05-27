المسماري: اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات في طرابلس

أشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إلى اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات على عدة محاور في طرابلس، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضح المسماري، أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية في محور عين زارة، مضيفًا: "قواتنا قادرة على حسم الموقف لصالحها".

وتابع المتحدث الليبي قائلًا :"نواجه حربًا إعلامية وشائعات تستهدف قواتنا المسلحة".

وأوضح المسماري، أن "كل الطائرات التي استخدمناها خلال عملياتنا هي طائرات قديمة تم إصلاحها من قبل فنيين تابعين للقوات المسلحة"

وتابع المسماري: "ننفي استلامنا أي طائرات مقاتلة حديثة خلال السنوات الأخيرة"، موضحًا أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الميليشيات وتركيا تدفعهما لإطلاق الشائعات.

وقالت قناة "العربية" الإخبارية في وقت سابق، إن حالة من الهدوء تسود في بعض محاور القتال بليبيا بعد ليلة وصفت بالأعنف شهدتها محاور الكزيرما وطريق المطار والنقلية وعين زارة، بعد محاولة تشكيلات الوفاق المدعومة من تركيا التقدم للسيطرة على مواقع الجيش الوطني الليبي.

وأكدت مصادر خاصة لـ"العربية" و"الحدث" مقتل اثنين من أبرز قيادات الوفاق خلال الاشتباكات الأخيرة.

وتشهد مدينة ترهونة في الجنوب الشرقي استنفارًا أمنيًا من وحدات الجيش بالمدينة، استعدادًا لصد أي هجوم محتمل من الوفاق باتجاهها.

وكانت غرفة عمليات الوفاق قد أكدت عدم استهدافها أي أرتال عسكرية تنسحب من طرابلس أو ترهونة باتجاه مدينة بني وليد جنوبًا، لتخفيض التصعيد العسكري والسماح بانسحاب أي وحدات ترغب بالانسحاب.

من جهتها، أكدت قيادة الجيش الوطني الليبي استمرار عملياتها العسكرية حتى تطهير كامل الأراضي الليبية من التدخل التركي لدعم الوفاق وتشكيلاتها على الأرض.