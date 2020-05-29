مشرد دفنه العمال بالخطأ.. تفاصيل العثور على جثة متحللة بحلمية الزيتون

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة متحللة عُثر عليها خلال أعمال حفر لكوبري تحت الإنشاء بمنطقة حلمية الزيتون، حيث تبين من الفحص أن الجثة لشخص من المشردين كان نائما في مكان العثور عليه ولا توجد أي شبهة جنائية.

وأفادت التحريات، أن الضحية اعتاد النوم أسفل الكوبري محل العثور عليه وأثناء قيام العمال بتفريغ حمولة رمال في وقت متأخر من الليل وبسبب عدم وجود إضاءة لم يلاحظ أحد وجوده، وقاموا بتنزيل الحمولة فوقه ودفنه أثناء نومه ففارق الحياة.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من العمال القائمين بأعمال حفر لكوبري تحت الإنشاء بمنطقة الحلمية يفيد العثور على جثة في حالة تحلل أثناء قيامهم بأعمال الحفر بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة لذكر متحللة ويرتدي ملابسه بالكامل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى هوية الضحية وتبين أنه من المتشردين واعتاد النوم في موقع أعمال إنشاء الكوبري.