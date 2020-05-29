ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الزيتون

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم، من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة بإسلوب كسر كالون الباب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وباستدعاء مالك المحل اتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه.

بتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع عاطل مقيم بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب واقعتي سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجتين المستولى عليهما لدى عملائهما سيئ النية عاطلين ومقيمان بدائرة قسمي شرطة حدائق القبة والزيتون .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.