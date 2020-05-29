رئيس جامعة القاهرة: نتحمل تكاليف علاج كورونا للطلاب والعاملين

رد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمس الخميس، على منشور إحدى موظفات جامعة القاهرة من العاملين بمستشفيات جامعة القاهرة "قصر العيني"، عبر الصفحة الرسمية لجروب ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة، حول شكواها من مطالبة مستشفى "قصر العيني" الفرنساوي بدفع 96 ألف جنيه نفقات علاجها بالمستشفى بعد تعافيها من كوفيد 19، مؤكدا لها أن الجامعة تتحمل تكاليف علاج موظفيها وطلابها من فيروس كورونا.

وقال الخشت، في رده: "سواء كنتي طالبة ابنتي أم موظفة بالجامعة .. فكل تكاليف العلاج تتحملها الجامعة قولا واحدا .. المهم الحمد لله على السلامة، وألف مبرووك الشفاء، واعتبري الموضوع منتهيا، اطمئني أنا بلغتهم بخروجك".

وكانت دعاء حافظ، موظفة في مستشفى قصر العيني القديم التابع لمستشفيات جامعة القاهرة بوحدة الدكتور شريف مختار للقلب، نشرت أمس، عبر صفحة جروب "ائتلاف العاملين بجامعة القاهرة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها كانت مصابة بفيروس كورونا وتم حجزها بقصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج وتم شفاؤها، لكن المستشفى رفضت خروجها وطالبتها بدفع 96 ألف جنيه مقابل تلقي العلاج.

وقالت دعاء: "السلام عليكم أنا دعاء حافظ شغالة في وحدة الدكتور شريف مختار بالقصر العيني القديم وكان عندي كورونا واتحجزت في الفرنساوي بقالي 22 يوم، والمفروض إني خفيت الحمد لله وحاليا مش عاوزين يخرجوني من إمبارح غير لما أدفع 96 ألف جنيه، هو مش المفروض إني اتعالج على حساب شغلي وجيبتلهم صورة من العقد بتاع الشغل مش قابلين بيه، أرجو الاهتمام في أسرع وقت لوحد يقدر يفيدني يكلمني ".