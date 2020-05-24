بعد وضع حجر أساس مسرح باسمها في جامعة القاهرة.. من هي دولت أبيض؟

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وضع حجر أساس مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية، في إطار حرص الجامعة على اكتشاف المواهب والمبدعين.

ونرصد في السطور التالية، أبرز المعلومات عن دولت أبيض، التي تعد واحدة من رائدات المسرح، كما يلي:

1. دولت أبيض (29 يناير 1896 - 4 يناير 1978) ممثلة مصرية ولدت في مدينة أسيوط في صعيد مصر.

2. والدتها روسية الأصل، وكان والدها يعمل مترجمًا في وزارة الحربية بالسودان.

3. درست في مدرسة الراهبات في الخرطوم، وتزوجت بجورج أبيض في عام 1923 وحملت اسمه.

4. اكتشفها الفنان عزيز عيد عام 1917 في أحد الحفلات، وعرض عليها التمثيل في فرقته، وكان أول دور تؤديه في مسرحية "الكونتيسة" ثم "خلي بالك من إميلي" لجورج فيدو ثم مسرحية "ليلة الدخلة".

5. سافرت إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله عام 1920، ثم التحقت بفرقة منيرة المهدية، وفي العام 1921 مثلت في أوبريت (شهرزاد) لفرقة سيد درويش، ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني ومثلت (ريا وسكينة).

6. انضمت مع زوجها جورج أبيض لفرقة يوسف وهبي عام 1923 واشتركا في مسرحيات لويس الحادي عشر، وعطيل، والأب ليبونار، والجريمة والعقاب، وكليوباترا.

7. في عام 1935 انضمت إلى الفرقة القومية المصرية، ومثلت أدوار البطولة في مسرحيات الملك لير، وشمشون وليلة، ومضحك الملك، والشعلة المقدسة، والمعجزة، وغادة الكامليا.

8. في عام 1944 بنت مسرحًا باسمها في حدائق القبة، وبعد عامين تحول إلى دار عرض سينمائي (سينما هونولولو).

9. قدمت للسينما المصرية عددا من الأعمال تألقت بالأداء خلالها وتركت بصمة في قلوب جماهيرها، بينها: الوردة البيضاء، المراهقات، غرام الأسياد، الحقيقة العارية، وإمبراطورية ميم.

جوائز حصلت عليها

-فازت بالجائزة الثانية للتمثيل عام 1925، وبالجائزة الأولى لتمثيل الكوميديا عام 1926، وحصلت على وسام الدولة للفنون في عيد العلم في عام 1960.