انتهاء فترة حجر 16 فوجا من العائدين من الخارج في جامعة القاهرة

انتهت فترة الحجر الصحي الاحتياطي لمجموعة من المصريين العائدين من الخارج، الذين استضافتهم جامعة القاهرة بالمدينة الطلابية خلال شهر رمضان، في 16 فوجًا يضم 2800 مصري من العائدين من الكويت، فضلا عن أفواج إضافية من دول أخرى، ولا تزال تستضيف جامعة القاهرة ومستشفياتها مجموعة من العائدين للعلاج أو تحت الفحص.

وحرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استقبال الأفواج فور وصولها والاطمئنان على تسكينها، وتوفير احتياجاتهم للإعاشة والإقامة، والترفيه عنهم وعن أسرهم وأطفالهم الذين كانوا بصحبتهم.

وكانت المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، استعدت على نحو عاجل لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي لهم كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجهزت جامعة القاهرة سائر التجهيزات وعيادة متكاملة تعمل على مدار الساعة، وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، بدعم كامل من الإدارة الطبية المركزية بالجامعة والمستشفيات الجامعية التي تابعت الحالة الصحية للمقيمين واستضافت بعضهم للعلاج في مستشفيات الجامعة.

وشهدت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين، خطة شاملة لتطوير البنية الأساسية لها، وجرى افتتاح المرحلة الأولى من تجديدات المدن الجامعية التي شملت مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة الجامعية للطلبة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، إلى جانب الاهتمام بالصيانة الدورية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة.

وفي المرحلة الثانية، جرى رفع كفاءة عدد من المباني والمطاعم وأماكن الخدمات خلال العامين الماضيين، وإمداد المدن الجامعية بالتجهيزات والمفروشات، وتخصيص قاعة كبيرة باسم قاعة المصريين للطلاب لمشاهدة المباريات العالمية.

أما في المرحلة الثالثة، فبذلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهدا مشرفا وبجودة عالية، لرفع كفاءة مجموعة من المباني وتجديد الموقع العام في مدينة الطلبة بالجيزة في الشهور الأخيرة، ولا تزال عملية رفع كفاءة بعض المباني مستمرة للوصول بالمدن الجامعية إلى مستوى غير مسبوق من الجودة والخدمة.