انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين ضحايا "المختل العقلي" في الشرقية

قررت نيابة قسم أول الزقازيق انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين شخصين وسيدة لقوا مصرعهم، إثر إصابتهم بطعنات نافذة على يد مختل عقليا بمدينة الزقازيق في الشرقية.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول الزقازيق بقيام شخص بقتل شخص طعنا وإصابة ابنه وشخص آخر وسيدة ناحية شارع فاروق بمدينة الزقازيق تصادف مرورهم بمكان الواقعة.

انتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ملاحقة المتهم وضبطه ونقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، فيما لفظ الابن المصاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، كما توفيت السيدة في وقت لاحق ليرتفع إجمالى القتلى إلى 3.

وتبين من التحريات الأولية أن الشخص المتهم يدعى "أ ث" يعاني من مرض عقلي ويقيم بجوار الصالة المغطاة بمدينة الزقازيق. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.