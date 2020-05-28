مطار مرسى علم يستقبل 242 مصريا من العالقين بالإمارات

يستعد مطار مرسى علم لاستقبال طائرة قادمة من أبو ظبي بعد قليل وعلى متنها242 مصريا من العالقين بالإمارات، ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة بالتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم، أنه من المقرر أن يجري نقل المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي، عبر أتوبيسات سياحية معقمة بعد توقيع الكشف الطبى عليهم فور وصولهم مباشرة المطار بواسطة فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائى بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم ما يقرب من عشرة آلاف مصري من العالقين بالخارج، على متن نحو 55 رحلة طيران استثنائية من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية.