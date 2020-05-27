سائق يعيد مليون جنيه لأحد العالقين العائدين: "حسيت أن روحه رجعت له"

قال محمد علي محمد، سائق حافلات نقل جماعي، عثر على حقيبة بها مقتنيات تجاوزت المليون جنيه، إنه أثناء إعادته لعدد من العالقين في الخارج القادمين من مدينة أبوظبي، بعد إتمامهم لمدة الحجر الصحي عليهم، وعودتهم إلى منازلهم، ترك أحدهم شنطة بها مقتنيات تتجاوز المليون جنيه.

وأضاف "محمد"، خلال استضافته ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد إيصاله للمواطنين، اتصل أحد الأشخاص به، وأخبره بوجود شنطة بها تلك المقتنيات: "قلت له لو موجودة هرجعهالك إن شاء الله"، موضحا أنه بعد عثوره عليها، هاتف صاحب الشنطة وأخبره بإيجادها: "كان هيجيلي بني سويف، قلت له متجيليش، أنا كده كده جاي القاهرة، وقربت عليه المسافة".

وأكد أنه بعد إعادة الشنطة لصاحبها، تنفس الأخير الصعداء بعدما وجد كل ما فيها بدون ضياع أيا من متعلقاته: "حسيت أن روحه رجعت له".