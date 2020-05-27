بـ300 عالم "أون لاين".. بدء فاعليات مؤتمر جامعة طنطا لمواجهة كورونا

بدأت، مساء اليوم، فعاليات مؤتمر جامعة طنطا الافتراضي الدولي الأول، والذي تنظمه الجامعة عبر تقنية "فيديو كونفرانس" على مدار يومين، بعنوان "البحث العلمي ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وافتتح الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة المؤتمر في حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الكيلاني مقرر المؤتمر.

ورحب رئيس الجامعة، بكل العلماء المشاركين بالمؤتمر من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يستهدف مواجهة فيروس كورنا المستجد بالبحث العلمي، وبحث طرق العلاج المضاد، وتحديد اللقاحات ومناقشة اثار ازمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية، ومستقبل العالم بعد الجائحة.

وأشاد رئيس الجامعة بالإقبال الدولي الكبير على المشاركة في المؤتمر، حيث يشارك في الجلسة الافتتاحية 300 من كبار العلماء حول العالم في مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن تواجه أزمة فيروس كورونا المستجد بحرفية.

وأكد "سبع" أهمية دور الجامعة البحثي والمجتمعي للتغلب على أزمة كورونا في ظل الظروف الراهنة، وتأكيدًا على المشاركة الفاعلة للتكاتف مع جهود الدولة، وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية الواعية في مواجهة الأزمة.