 إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بمحطة صرف القنطرة غرب

شهدت مدينة القنطرة غرب، اليوم الجمعة، هبوطا أرضيا مفاجئا أمام محطة الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب، ما أدى إلى فصل مياه الشرب عن مدينة القنطرة غرب.

انتقل كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ومسؤولي الصيانة والطوارئ بشركة المياه، إلى مكان الهبوط.

وقال رئيس المدينة إنه تم الدفع بسيارة السيول للعمل بعملية رفع المياه من قبل مطبق قبل الكسر وحتى محطة الصرف، إلى جانب العمل على الإحلال والتجديد من قبل مقاول تابع لشركة المياه والصرف الصحي.

وأكد الشحات عودة مياه الشرب لبعض المناطق، والعمل على توصيل المياه لباقي المناطق بالمدينة.