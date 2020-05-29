تاريخ يستحق أن يروى.. مؤسس 73 مؤرخين: لدينا 1600 بطولة لـ"الممر 2"

"مصر وجيشها له تاريخ يستحق أن يروى"، جملة استند إليها بيان من المجموعة 73 مؤرخين بعد تداول أنباء حول إنتاج جزء ثان من فيلم الممر وعلى وشك بدء الإعداد له.

12 عاما من التأريخ، هي عمر مجموعة مؤرخي مصر للثقافة، بحسب أحمد زايد، مؤسس المجموعة التي تعرف إعلاميا بـ "73 مؤرخين"، حيث يعملون منذ عام 2008 على تأريخ بطولات القوات المسلحة ما أنتج أرشيفا ضخما من البطولات على ألسنة الأبطال الحقيقيين الناجين من معاركنا التاريخية.

حالة من الوطنية انتابت الشعب المصري بعد عرض فيلم الممر تلفزيونيا، لكن بعدها انتشرت الكثير من المنشورات غير الحقيقية بخصوص أبطال الفيلم، "الأحداث كلها خيالية إلا واقعة السنترال والتي بطلها الفعلي النقيب محي نوح"، بحسب تصريحات "زايد" لـ"الوطن".

ويشير "زايد"، إلى مدى نجاح مسلسل الاختيار، لواقعيته وارتباطه بأسماء الأبطال الحقيقيين مما قوى تأثيره وربط بأحداث وأبطال حقيقية وهو ما يأمل تحقيقه في فيلم الممر 2، متابعا "لدينا على موقعنا نحو 1600 قصة بطولية، تصنع 1600 فيلم مقتبس عن أحداث حقيقة على لسان أبطاله".

وفي سياق منفصل، تحدث مؤسس "73 مؤرخين" عن مدى اهتمامه بالسينما وتأثير القوى الناعمة حيث تسعى المجموعة التي أنتجت 4 أفلام بالجهود الذاتية، لإخراج الفيلم الحربي الخامس تحت اسم "53 دقيقة" إلى النور والذي تم التصديق عليه من القوات المسلحة مثل كافة الأعمال السابقة والتي حصلت أولا على التصديقات الرسمية اللازمة.

ويتابع أنه بعد نجاح الممر والاختيار "شعبيا وتجاريا"، قد يكون إنتاج فيلم "53 دقيقة"، متاحا حيث يجسد سينمائيا ولأول مرة معركة المنصورة الجوية بكل تفاصيلها الحقيقية وبالأسماء الحقيقية للأبطال.