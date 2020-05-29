وزير الصحة الأسبق عن زيادة معدل إصابات كورونا: زيادة فحوصات الـPCR

علق الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على وصول معدل إصابات كورونا لأكثر من 1000 مصاب في اليوم، قائلا : "كانت متوقعة ومحدش يقدر يحدد موعد الذروة، و نأمل الفترة القليلة المقبلة أن الحالات تبدأ في الإنحسار"، مرجعاً أسباب زيادة الأعداد إلي توفر أماكن الفحص المتعددة للمرض لـPCR سواء داخل القاهرة الكبرى أو خارجها، مما أسهم في اكتشاف أكبر عدد من الإصابات.

وأوضح "حاتم" في تصريحات لـ"الوطن"، الفئات التي تشهد النسب الأعلى للوفيات بكوفيد 19 في مصر، قائلا: "أصحاب الأمراض المزمنة، سواء كانت أمراض القلب أو السكر أو الكبد أو الفشل الكلوي والأورام، حيث أكثر وفيات بكورونا في مصر من المصابين بأمرض السكر والسمنة وأمراض الكبد المزمنة والأورام والصدر المزمنة، نظرا لوصول درجات الخطورة لديهم لذروتها، حيث إن هؤلاء المصابين يكون لديهم عوامل خطورة، ويصابون دوما بالالتهاب الرئوي الحاد، مما يتسبب في الوفاة".