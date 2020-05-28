أخلاقيات "التعليم العالي": عسل النحل مكمل غذائي.. وليس علاجا لكورونا

قال الدكتور بهاء درويش عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة التعليم العالي، إنّ عسل النحل وزيت حبة البركة والبابونج وغيرها، ليس علاجا لفيروس كورونا المستجد، وقد تكون مجرد مكملات غذائية فقط وليست علاجا نهائيا للفيروس.

وأضاف درويش، لـ"الوطن"، أنّ أي علاج لفيروس كورونا يحتاج لموافقات من جهات رسمية محلية ودولية من اللجنة القومية التابعة لوزارة الصحة وغيرها، وإجراءات تراخيص لبيعه في الأسواق، موضحا أنّ تجريب أي علاج يحتاج لدراسة علمية دقيقة وشروط ضمان سلامة الإنسان، كما أنّ تخصص الكيمياء الحيوية لم يكن له حق تجريب أي علاج لمواجهة الفيروس إلا بعد موافقة الجهات الرسمية.

يذكر أنّ مدير مستشفى حميات سوهاج، قال إنّ هناك خلطة مكونة من "عسل النحل وزيت حبة البركة والبابونج"، تساعد في علاج مصابين فيروس كورونا، إضافة إلى أنّ الخلطة أظهرت نتائج جيدة، بعد شفاء 3 حالات بعد إعطائهم التركيبة الجديدة.