تطهير وتعقيم المنازل والشوارع المجاورة لحالة مصابة بالإسماعيلية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالقنطرة غرب وإدارة الطب الوقائي حملة رش وتعقيم وتطهير لمنزل الحالة المصابة بقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب والأماكن والشوارع المجاورة للحالة.

وأشار كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن عمليات التعقيم والتطهير المستمرة واليومية ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.

وأكد الشحات مواصلة أعمال التعقيم والتطهير لكافة المناطق والشوارع التى شهدت إصابات ومنها مستشفى القنطرة غرب والمناطق المحيطة بها وعزبة صبيح بالإضافة إلى أعمال تعقيم قرية أبوخليفة ومحيط مستشفى العزل.