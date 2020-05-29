بالأسماء.. 12 مستشفى يقدم الخدمة الطبية لمصابي كورونا في الإسكندرية

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية أسماء مستشفيات العزل بمحافظة الإسكندرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء مستشفيات العزل في محافظة الإسكندرية

ـ جمال عبد الناصر.

ـ كرموز.

ـ مستشفى العامرية العام.

ـ مستشفى أبو قير "نموذجي".

ـ مستشفى رأس التين العام.

ـ مستشفى أبو قير المركزي.

ـ مستشفى جمال حمادة المركزي.

ـ مستشفى برج العرب المركزي.

ـ مستشفى الصدر المعمورة.

ـ مستشفى صدر كوم الشقافة.

ـ مستشفى حميات الأسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ الوزارة بدأت تجهيز 320 مستشفى، دخل الخدمة 76% الأسبوع الماضي، والباقي يدخل الخدمة بالكامل خلال يوم أو يومين لاستقبال الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات اللازمة وعلاج المرضى، حتى حالات المرضى المتوسطة.