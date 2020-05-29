ألسن الأقصر تنتهي من تنفيذ تطبيق يساعد على التحدث بـ6 لغات أوروبية

أعلنت كلية ألسن جامعة الأقصر، انتهائها من تنفيذ تطبيق إلكتروني بمشاركة 5 جامعات مصرية، بجانب 6 جامعات أوروبية، لمساعدة المهاجرين واللاجئين العرب بدول أوروبا، في التحدث بـ6 لغات أوروبية، حيث ظهر هذا التطبيق (7ling سبع لغات)، بهدف تقديم إمكانية تعلم اللغات الألمانية والأسبانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والبرتغالية للمهاجرين واللاجئين، بجانب ترجمة للغة العربية.

وقال الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية، وعضو اللجنة العلمية التي نفذت المشروع، أنه جرى وضع التطبيق الجديد لخدمة من يتحدثون اللغة العربية، ولا يجيدون لغات أخرى، وهو تطبيق مجاني وغير ربحي، تم بتمويله من مشروعات الإتحاد الأوروبي (إيراسموس بلس +.Erasmus)، ويسعى التطبيق لتقديم فرص استكمال التعلم عن بعد، خاصة في ظل الظروف التي سببتها جائحة كورونا، وتعليم اللغات الأجنبية للاجئين الذين لهم ظروف اجتماعية ليست جيدة.

وأضاف سلامة، أن تطبيق (ling 7 - سبع لغات) هو نتاج التعاون بين جامعات سلامنكا، وكويمبرا، وبولونيا، وهايدلبيرج، وبواتييه، وترينتي كوليدج دبلن، والأقصر والقاهرة، وفاروس، والمنيا، والإسكندرية، وحلوان، وذلك ضمن أنشطة مشروع Xceling (نحو التميز في اللغويات التطبيقية)، والذي يهدف لإعداد جيل من المدربين من طلبة مرحلة ما قبل الدكتوراة.

وأشار عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، إلى أن التطبيق يمكن مستخدميه من التواصل بفاعلية في المواقف الحياتية الحيوية، حيث ينطوي التطبيق – بحسب سلامة – على مواقف لمن وصل لتوه إلى بلد أوروبي، أو من يريد التعرف على معالم المدينة، أو البحث عن مسكن، بجانب شرح لكيفية إتمام وثائق الإقامة، ومعلومات ثقافية واجتماعية، وتدريبات متنوعة تساعد المهاجرين واللاجئين على التأقلم مع البيئة المحيطة بهم في البلدان الأوروبية.