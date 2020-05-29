ارتفاع أعداد القتلى من مرتزقة "أردوغان" في ليبيا إلى 311

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره "لندن"، مزيدا من الخسائر البشرية في صفوف المرتزقة من الفصائل الموالية للحكومة التركية في ليبيا، حيث جرى توثيق مقتل 13 من المرتزقة في ليبيا خلال الأيام الفائتة، بينهم طفلان دون سن الـ 18 عاما، بعضهم جرى استقدام جثثهم إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب.

بذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 331 مقاتل بينهم 20 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وذكر "المرصد" أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، ووفقا لمصادر المرصد، فإن المرتزقة قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

على صعيد متصل، جرى نقل دفعة جديدة تضم المئات من المرتزقة المتواجدين ضمن المعسكرات التركية إلى الأراضي الليبية، في إطار استمرار عملية نقل المرتزقة من قبل الحكومة التركية، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 11,200 جنديا من الجنسية السورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300 مجند.