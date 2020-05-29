طفل يحاول الانتقام من قاتل منسي بـ"الاختيار" أثناء تواجده بـ"كافيه"

روى الفنان محمد يوسف، مجسد دور أبوعميرة التكفيري، قاتل الشهيد البطل أحمد منسي بمسلسل "الاختيار"، موقفا طريفا حدث معه، حينما كان يجلس في أحد المقاهي وتفاجأ بطفل صغير يحاول قنصه بمسدس غير حقيقي بعد أن تعرف عليه وعرف أنه قاتل منسي بالمسلسل.

وأضاف يوسف خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الطفل اسمه خالد مغربي وأخذ وقت طويل لتهدئته، مؤكدا على أنه تلقى ردود فعل طريفة من بعد المسلسل "الناس كانت بتقولي مانشوفكش في الشارع، واللي كان يعرفني كان بيقولي مش عارفين نقولك مبروك ولا حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وتابع يوسف: "الناس مش مقتنعة نهائي إني مصري، وبنتي زعلت مني بعد ما اتفرجت وقالتلي ليه تبقى مع الناس الوحشين؟، ولما فهمتها قالتلي متبقاش تاني مع الأشرار".