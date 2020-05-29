باحث: "الاختيار" أحدث تفككا فكريا للتنظيمات المتطرفة

قال عمرو فاروق، الباحث في الشؤون الإرهابية، إن فيديو تنظيم "داعش" الذي ظهر مؤخرا والذي شهد هجوما على تنظيم الإخوان حمل عددا من الرسائل والمخططات، أهمها فك عملية التلاحم التي حدثت بين أطياف المجتمع المصري والمؤسسة العسكرية.

وأضاف "فاروق" خلال استضافته ببرنامج "الآن" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مسلسل الاختيار قد أحدث حالة من التفكك بالبنية الفقهية والفكرية لكافة التنظيمات المتطرفة عامة، موضحا أن الفيديو يعد اعترافا رسميا منهم بسقوط التنظيم في سيناء وذلك بعد مروره بحالة من الترهل بسبب التضييقات الأمنية وضربات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الاستباقية الناجحة.

وأكد أن هناك حالة من التوافق بين التنظيمات الإسلامية الحركية كافة وهي التي خرجت من قبل رحم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن ذلك النوع من الأعمال الدرامية دائما ما يحدث تفكيكا ببنية الجماعات الفكرية المتطرفة.