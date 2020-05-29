أحمد وفيق يتحدث عن مشاركته في مسلسل الاختيار: الضباط أشادوا بأدائي

تحدث الفنان أحمد وفيق عن مشاركته في مسلسل "الاختيار" وذلك خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال وفيق إن مشاركته في "الاختيار" توفيق من الله، مضيفًا: "سمعت إنهم بيعملوا مسلسل عن الشهيد أحمد منسي وتمنيت إني أشارك فيه وتمنيت من غير ما أطلب ده".

وأوضح وفيق أنه تلقى اتصالًا من أسرة المسلسل طلبوا خلاله أن يشارك في دور المقدم مدحت حنفي قائد الكتيبة 103 وأحد أبطال الصاعقة: "واحد من أبطالنا وطلع من الخدمة".

وعن كواليس أدائه للدور قال وفيق إن التصوير استغرق منه يومين فقط نظرًا لاعتباره ضيف شرف، مشيرًا إلى أن الضباط المسؤولين عن تدريبهم أثنوا على أدائه وهيئته نظرًا لأنه أدى الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.

وتابع: "أول ما نزلت من الكرفان ولابس محدش اتكلم وحسيت إن فيه توافق على الشكل وكان فيه آراء إيجابية من الضباط".

وأشار وفيق إلى أنه كان يتمنى المشاركة في دور ضابط أو جندي، لافتا إلى أنه كان سيفكر في المشاركة حال طلبوا منه المشاركة في دور إرهابي أو أي دور آخر.

وأكد وفيق أنه يتمنى المشاركة في مثل هذه الأعمال والإكثار منها لإظهار بطولات من يقدمون حياتهم فداء للمصريين، مشيرًا إلى أن خاله كان من أبطال حرب أكتوبر وعائلته قدمت شهداء ومفقودين في حرب أكتوبر المجيدة.