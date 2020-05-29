ضبط 43 مخالفة لقرار الحظر من المقاهي والمحلات في المطرية بالدقهلية

ضبطت حملة مكبرة بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، 43 مخالفة لقرار حظر التجوال، بالإضافة إلى مصادرة 3 مكبرات صوت و5 موازين خاصة بالباعة الجائلين.

خرجت الحملة تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتطبيق أوقات الحظ، وبقيادة محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، برفقة الدسوقى حماد نائب رئيس المركز لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر ومدى التزام المحال العامة والمقاهى و الكافيهات بالغلق واستغلال أوقات الحظر ورفع الاشغالات الثابتة والمتحركة من شوارع المدينة.

وشارك في الحملة محمود الحجاوى مدير إدارة تموين المطرية والإدارة الصحية ( مكتب مراقبة الأغذية المركزى ) برئاسة صابر خليل والطب البيطرى الدكتور محمد الحوت وقسم الاشغالات بالوحدة حسن تقلو ووحده التدخل السريع من العاملين برئاسة مركز ومدينة المطرية.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 43 محاضر متنوعة ( تموين - صحة – طب بيطرى – بيئة - اشغالات) للمحال والمقاهى المخالفة لقرار الحظر وتم إخطار الجهات المعنية بالمخالفات، و 3 مكبرات صوت خاصة بالباعة الجائلين عدد 5 ميزان خاص بالباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات بديوان الوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها