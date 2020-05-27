دوريات أمنية لمتابعة التزام أهالي كفر الشيخ بقرار حظر التجوال  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، التزام المواطنين والسائقين بقرار الحظر، بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على تفعيل حزمة الإجراءات التى أقرتها الحكومة، وأعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "نور الدين"، علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحدائق والمتنزهات والمواقف، للتأكد من التزام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتنتشر الدوريات الشرطية بالمدن وفي الميادين والشوارع الرئيسية، حيث جرى تحرير عددا من المحاضر لمخترقي الحظر في مدن متعددة وفي الأكمنة الثابتة، وفقا لمصدر أمني .