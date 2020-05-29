توقعات حالة الطقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن توقعات حالة الطقس الجوية، خلال 72 ساعة مقبلة، ومن المتوقع أن يسود يومي السبت والأحد طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن يوم الإثنين، يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس السبت 30 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

طقس الأحد 31 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

طقس الإثنين 1 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.