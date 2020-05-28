توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن توقعات حالة الطقس الجوية، خلال 72 ساعة مقبلة، ومن المتوقع أن يسود يومي الجمعة والسبت طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وعن يوم الأحد، يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرياح في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الجمعة 29 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

طقس السبت 30 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

طقس الأحد 31 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.