عاجل.. اليونان تفتح مجالها الجوي أمام المسافرين من 29 دولة منتصف يونيو

قررت اليونان فتح مجالها الجوي أمام المسافرين من 29 دولة اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعادت اليونان، الإثنين الماضي، افتتاح المدارس بما فيها المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتعليم الخاص ودور الحضانة بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، قوله في مؤتمر صحفي، إنّه في إطار الخطوات المتخذة لاستئناف النشاطين الاجتماعي والاقتصادي بعد تراجع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس، تقرر أيضا إعادة فتح المطاعم.

وأضاف أنّ الحكومة سمحت بالسفر من وإلى جميع الجزر اليونانية، فيما سيتم رفع القيود عن التنقل باليخوت الاثنين المقبل.