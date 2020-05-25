اليونان تعيد فتح مدارسها الإثنين

أعلنت اليونان اليوم، إعادة افتتاح المدارس بما فيها المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتعليم الخاص ودور الحضانة اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس، قوله في مؤتمر صحفي، إنّه في إطار الخطوات المتخذة لاستئناف النشاطين الاجتماعي والاقتصادي بعد تراجع حالات الإصابة والوفيات بالفيروس، تقرر أيضا إعادة فتح المطاعم اليوم قبل موعدها المقرر.

وأضاف أنّ الحكومة سمحت بالسفر من وإلى جميع الجزر اليونانية اعتبارا من اليوم، فيما سيتم رفع القيود عن التنقل باليخوت الاثنين المقبل.

وأوضح أنّ القرار تضمن إعادة فتح الفنادق والمخيمات والمرافق الرياضية المفتوحة ومراكز الرعاية الليلية للمسنين، إضافة إلى مراكز ألعاب الأطفال اعتبارا من الاثنين المقبل.

وكان بيتاس أعلن في وقت سابق عودة طلبة المرحلة الأخيرة بالمدارس لفصولهم الدراسية في 11 مايو، وطلبة المرحلتين الثانوية والمتوسطة في 18 مايو الحالي.

وأعلنت اليونان في 16 مايو الحالي، رفع مزيد من القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، بينها افتتاح 515 شاطئا وإعادة فتح مراكز التسوق وبعض الأسواق وحدائق الحيوانات والنباتات.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء الماضي، أنّ الموسم السياحي بالبلاد سيفتتح رسميا في 15 يونيو المقبل، فيما سيسمح بالرحلات الجوية الدولية إلى اليونان في الأول من يوليو المقبل.

وشهدت اليونان في الأيام الماضية تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ وصل أمس الأحد لحالتين، فيما لم تسجل حالات وفيات، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 2878 حالة والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لـ171 حالة.