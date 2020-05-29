الطيران المدني: لا استئناف للرحلات قبل إعلان الدولة فتح مجالها الجوي رسميا

نفت مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني استئناف رحلات الطيران المنتظمة، مؤكدة أن إعلان أي دولة فتح باب الحجز أو تسيير رحلات منتظمة إلى القاهرة لن يتم قبل إعلان الدولة المصرية فتح مجالها الجوي للطيران المدني المنتظم.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، جميع الرحلات القادمة من الخارج تعمل بشكل استثنائي، لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أو لإعادة جاليات غير مصرية لبلادهم فقط، حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن جميع الرحلات التي يتم الإعلان عنها بالخارج الآن عبر شركات الطيران المدني، يتم الحجز عليها بشكل مبدئي، ولن تستقبل الدولة المصرية رحلات طيران قبل الإعلان عن عودة الطيران المدنى بشكل رسمي.

كانت دولة اليونان أعلنت فتح مجالها الجوي أمام المسافرين من 29 دولة، بداية من منتصف يونيه القادم.

وكان طيران الإمارات، فى مقدمة الشركات التي أعلنت استئناف الرحلات المنتظمة إلى 12 دولة عربية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وأظهر الموقع الإلكترونى للشركة توفير رحلات منتظمة، إلى كل من « مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن، والسودان».

ومن المنتظر أن تسير الشركة 21 رحلة أسبوعية إلى القاهرة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل على متن "بوينج 777 آر 300"، و"إيرباص أيه 380"، حسب الشركة.

وكانت طيران الإمارات، ذكرت أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير، بحسب تطورات الوضع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والاتصالات بين الدول وخطط وتصاريح التشغيل.