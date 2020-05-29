"قطاع الأعمال": تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة فى أغسطس

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن بدء إعادة تشكيل مجالس إدارة الشركات التابعة في أغسطس المقبل، بعد اكتمال تعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات القطاع.

وأضاف "توفيق"، لـ"الوطن"، أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على 50% من قائمة التعديلات، ومن المرتقب مناقشة والموافقة على باقى التعديلات فى الجلسة المقبلة المزمع عقدها في 7 يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتكون جاهزة بالتوازي مع موافقة النواب على القانون.

وأوضح "توفيق" أن أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون تتمثل فى وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159) لسنة 1981.

وأشار إلى أن قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد تعديلات منذ صدوره فى 1991 أى قبل 29 عامًا، لافتًا إلى أن متغيرات كثيرة حدثت خلال تلك الفترة ولا بد من مواكبة التطورات، وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا لست عشرة مادة وإلغاء أربع مواد وإضافة ثماني مواد وفقرات.

وأشار إلى أن من بين هذه التعديلات فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وألا يقل تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة.