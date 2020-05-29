عاجل.. وكالة الأدوية الأوروبية تحذر من استخدام كلوروكين لعلاج كورونا

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية التحذير من استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حالة "ممتازة" بعد تناوله دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، كإجراء وقائي لحماية نفسه من فيروس كورونا.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي مساء أمس "سألته حول هذا الأمر، وأخبرني بأنه يشعر في حالة جيدة جدا وممتازة بعد تناول هذا الدواء"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت ماكيناني أن ترامب سيعود إلى تناول العقار حال اعتباره أنه كان على اتصال مع شخص مصاب بفيروس كورونا، وقد يتعرض له.

وسبق أن كشف الرئيس الأمريكي أنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب "مباعث قلق"، محذرة من اعتماد هذا العقار للعلاج منه.