أحمد فهمي يتضامن مع شيكابالا: "أنا أهلاوي ولكن أرفض الخوض في الأعراض"

أعلن الفنان أحمد فهمي، تضامنه مع محمود عبدالرازق الشهير بـ "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، ضد حملات الإساءة التي تعرض لها الأخير عقب نشره صورة تجمعه مع زوجته وطفله عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فهمي صورة لـ "شيكابالا" عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "طول عمري أهلاوي متعصب، شجع براحتك، حفّل براحتك، هاجم براحتك، لكني ضد التنمر والعنصرية والخوض في الأعراض، شيكا غلط في ماتش السوبر وأنا أول واحد رديت بس مش ده الرد، متضامن مع شيكابالا".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عُرض في دراما رمضان المنقضي، وشاركه البطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب وغيرهم، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.