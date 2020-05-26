أحمد جمال سعيد: كريم فهمي "نفسيته سالكة" وشريف منير "وش السعد"

أبدى الفنان أحمد جمال سعيد، سعادته لمشاركته في أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، الذي عرض في شهر رمضان على قنوات CBC.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الفنان كريم فهمي، "كان من أكبر الإضافات في المسلسل، وهو شخص رائع وشاطر، ومتعاون، ويحب زملاءه، ونفسيته نضيفة، وهو صديقي وأخويا، وسالك ومتصالح مع نفسه".

وعن شريف منير، قال "سعيد"، إنه قيمة وقامة كبيرة، "اشتغلت معه عدد من المسلسلات منها، نيران صديقة، وبره الدنيا، الصفعة، بصراحة وش السعد عليّ من زمان".

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.