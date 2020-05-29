محمد يوسف يكشف تفاصيل مشهدي "أم أيمن" و"قنص منسي" في "الاختيار"

روى الفنان محمد يوسف تفاصيل مشهد قنص الشهيد أحمد منسي في مسلسل "الاختيار"، قائلا إن المخرج بيتر ميمي قال له "إنت استفزتني بسبب المشهد ده وربنا يسترها عليك"، لافتا إلى أن مشهد القنص هو أول مشهد صوره، موضحا أن المخرج بيتر ميمي كنز على المستوى الإنساني ولم يكن دوره بهذا الحجم حيث زاد.

وكشف "يوسف" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، تفاصيل مشهد "أم أيمن" في المسلسل، قائلا إن القصة تروي جهاد النكاح عند الجماعات الإرهابي "الناس دي بتحرم اللي على كيفها وتحلل اللي على كيفها"، لافتا إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تأخذ الدين وسيلة للوصول لمصالحهم وجهاد النكاح من ضمن تلك الوسائل، مؤكدا أن "أم أيمن" سيدة حقيقية وليست من وحي الخيال.

وأضاف أن المسلسل يعتبر رسالة للعالم أجمع "مشهد الفنان أحمد السقا لما قال مش هنسيبكم ولا هنسيب الناس اللي انت شغال معاكم ولا الأجهزة اللي ورا الناس اللي انت شغال معاكم، دي تعتبر رسالة، لافتا إلى أن ما يحدث في شمال سيناء حرب عصابات "لازم الناس تعرف كدة"، مثلما كان يحدث في أفغانستان من قبل.

وأوضح أن تصوير المسلسل كان شاقا، حيث كان يجرى في صباح رمضان بالصحراء، "كان فيه لوكيشن مفيهوش حتى تدارى من الشمس وكانت عنينا بتقفل مش قادر افتحها، كما أن صعوبة اللهجة كانت بتخليني كل شوية أراجع الكلام وأحفظه وأشوف طريقته".