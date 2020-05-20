محمد سامي: استوحيت "البرنس" من بريد الجمعة ومن قصة سيدنا يوسف

قال المخرج محمد سامى، مخرج ومؤلف مسلسل "البرنس" إنه استوحى فكرة وأحداث مسلسله مما كان يقرأه في بريد الجمعة للكاتب الصحفي الراحل عبدالوهاب مطاوع، ومن قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن شخصية "فتحى" في المسلسل كانت العقل المدبر لإخوته وكان يحثهم على الفساد، مضيفًا: "الشخصية بلا أمان أو خوف من الخالق، وكانت الأكثر جبروت في الدراما".

وتحدث سامي عن مشهد ترك الطفلة مريم في الموقف: "أحمد زاهر مرهف الحس ودمعته قريبة، ويوم مشهد مريم لقيت التليفون بيرن وأحمد بيتصل وبيعيط وبيقولي ليه كده يا محمد ده مشهد قاسي قوي، قولت له وأنا مالي إنت اللي راميها مش أنا".

وأوضح سامي أنه تلقى اقتراحات بمشاركة مي عمر في المسلسل وأنها كانت وقعت للمشاركة في مسلسل "الفتوة" وأنها لا تحب المشاركة في عملين في نفس الوقت، وأنه لولا توقيعها للفتوة كانت شاركت في بطولة مسلسل البرنس.

وأشار سامي إلى أنه يحتفظ بملف فيه بعض الحوادث الأسرية التي تشبه ما حدث من إخوة "رمضان البرنس" للاستشهاد بها والرد على عدم واقعية المسلسل.