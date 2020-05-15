محمد سامي: فكرة "البرنس" جاءتني منذ 8 سنوات.. وتأثرت بقصة سيدنا يوسف

أعرب المخرج محمد سامي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل "البرنس"، "تأثرت من زمان بقصة سيدنا يوسف ويعقوب عليهما السلام، فأبي حافظ للقرآن الكريم، وكان حريصاً على حفظي له، وقصة سيدنا وسورة يوسف شدتني كنت بحبها".

وأضاف سامي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الله سبحانه وتعالي خلق الأنبياء لنسترشد بهم في حياتنا، وقد تأثرت بقصة سيدنا يوسف، ومن هنا جأت الفكرة لمسلسل "البرنس" الذي يخوضه عدد من الأبطال الذين يقدمون أدوارهم بإمتياز.

وتابع، كنت أقرأ لعبدالوهاب مطاوع في بريد الجمعة بجريدة الأهرام، وعندما كبرت قرأت كل رسائله، لكن ما لفت نظري هو الحكاية الحقيقية من قلب المجتمع.

وأكد، أن فكرة مسلسل البرنس جاءته منذ 8 سنوات، وكنت أطلق عليها "واكل ناسه"، لكنها لم تكن مكتملة.