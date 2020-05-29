إجبارية من الغد.. أسعار الكمامات ومتوسط الميزانية الشهرية لشرائها

منذ اللحظة الأولى لاكتشاف إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها إلزام المواطنين بارتداء الكمامة إجباريا، بداية من غدا السبت، في الأماكن العامة ومواصلات النقل الجماعي، ويتعرض غير الملتزم للغرامة بمبلغ قدره 4 آلاف جنيه.

وتستعرض "الوطن" أسعار الكمامات في الصيدليات ومنافذ بيع القوات المسلحة، والميزانية المطلوب توفيرها في الشهر للعاملين لارتداء الكمامة، كالتالي:

أسعار الكمامات في الصيدليات

توفر الصيدليات الكمامات بمختلف أنواعها للمواطنين، حيث يتراوح سعر الكمامة الطبية بين 4 و6 جنيهات حسب الخامة وعدد الطبقات، بينما يتراوح سعر كمامة N95 والتي يستخدمها الأطباء والممرضون عند التعامل مع المرضى بين 15 و 25 جنيها، حسب ما إذا كانت تحتوي على فلتر أم لا.

أسعار الكمامات في منافذ القوات المسلحة

توفر وزارة الإنتاج الحربي الكمامات بمختلف أنواعها في منافذها المختلفة، حيث يتراوح سعر كمامة N95 والتي يستخدمها الأطباء والممرضون عند التعامل مع المرضى بين 15و 20 جنيها.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الكمامات الخاصة بها على المواطنين مجانا في المواصلات والمواقف العامة والميادين المزدحمة خلال الفترة الماضية.

ميزانية شهرية للكمامة للعاملين

وبعد فرض ارتداءها إجباريا، أصبح هناك حاجه لتوفير ميزانية شهرية للعاملين لشراء الكمامة لارتداء واحدة أثناء الذهاب إلى العمل واستبدالها بأخرى عند العودة من العمل، ليصل متوسط الميزانية للفرد 270 جنيها في الشهر، وإذا كان هناك أسرة مكونة من رب أسرة وسيدة عاملة، فيصل متوسط ميزانية شراء الكمامات في الشهر إلى 540 جنيها.