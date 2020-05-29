"النقل العام": شرطة النقل مسؤولة عن ضبط مخالفي ارتداء الكمامة

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام في القاهرة، إن أتوبيسات النقل العام تلتزم من الغد بإلزام كل من يركب الأتوبيس بارتداء الكمامة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

وأضاف رزق، لـ"الوطن"، أنه ممنوع ركوب الأتوبيسات من دون كمامة، وجرى التنبيه على السائقين والمحصلين بالالتزام بعدم ركوب الجمهور من دون الكمامة.

وأكد أن شرطة النقل والمواصلات هي المسؤولة عن التعامل مع المخالفين وتوقيع الغرامات التي أقرها رئيس الوزراء، وهي موجودة في كل المحطات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب المصري، اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من الشهر الجاري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".