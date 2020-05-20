برلمانية تطالب البنوك بتوفير الـ"ماسكات" للعملاء لوقف الكمامة الدوارة

طالبت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، المؤسسات التي تفرض دخول المواطنين وهم يرتدون كمامة، أن توفرها للمواطنين مجانًا.

وقالت رزق الله، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن البنوك التى فرضت ذلك على عملائها، عليها أن تمنحها لهم بالمجان: "بنطالب واحد مش عارف مصلحته فين.. وعليه أقل حاجة يجب أن أوفر له الكمامة".

وأضافت رزق الله، أن البنوك تستفيد من عملائها، مشددة على وجوب توفير الكمامات للمواطنين: "الناس غلابة وهتعمل أيه عاوزة تقضى مصالحها.. على الأقل أوفرها لهم".

وتحدثت رزق الله، عن وقوع المواطنين ضحية ما يعرف بالكمامة الدوارة، فى ظل جائحة فيروس كورونا، مطالبة بتوفير الكمامات، من أجل وقف مثل هذه الظواهر السلبية، التى تهدد حياة المصريين.