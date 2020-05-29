صور.. "العنصرية" تخطف الأضواء من كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

رغم تجاوز الولايات المتحدة 100 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، لتصبح الأولى عالميا في عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وارتفاع الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 1.69 مليون، تمثل نحو 30 في المئة من إجمالي الإصابات عالميا، طغت أخبار الاحتجاجات في الشارع الأمريكي عقب مقتل المواطن ذي البشرة السمراء جورج فلويد، على أخبار تطورات كورونا، في وسائل الإعلام الأمريكية.

ووصلت الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارة موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إلى أقصاها خلال الساعات الماضية، بعد ما وقع ترامب، مساء أمس، أمرا تنفيذيًا يستهدف تجريد شركات وسائل التواصل الاجتماعي من الحصانة القانونية التى تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى المنشور، ما يجعلها عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

حاكم مينيسوتا يوقع أمرا تنفيذيا بتفعيل الحرس الوطني في المدينة

ووقع حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم والتز، أمرا تنفيذيا، مساء الخميس، بتفعيل الحرس الوطني في مينيسوتا، فيما أُعلنت حالة الطوارئ في مدينة منيابوليس، بعد اندلاع احتجاجات ومظاهرات ضد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقي، على يد شرطي، بحسب "سي إن إن" الأمريكية.

وأثارت وفاة فلويد هذا الأسبوع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعدما أظهر فيديو رجلا أسود، يبلغ من العمر 46 عاما، مقيد اليدين على الأرض، قائلا: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته.. وأُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات.

إيريكا ماكدونالد تدعو إلى سلمية الاحتجاجات ووقف المظاهرات المُدمرة

وطرد جميع الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس، لكن ذلك لم يوقف مواجهتهم تهم جنائية.

كما أعلن جاكوب فراي، عمدة منيابوليس، حالة طوارئ المحلية لمدة 72 ساعة، بسبب الاضطرابات في المدينة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وقال فراي، في بيانه، إن المدينة طلبت المساعدة من الدولة، بما في ذلك تفويض الحرس الوطني، لمساعدة السلطات المحلية في "استعادة الأمن والهدوء بسبب الاضطرابات المدنية"، بعد مقتل جورج فلويد.

من جانبها، دعت المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة مينيسوتا، إيريكا ماكدونالد، إلى سلمية الاحتجاجات ووقف المظاهرات المُدمرة.

وشهدت مدينة منيابوليس الأمريكية، اشتباكات بين محتجين والشرطة صاحبتها عمليات سلب ونهب، وخلفت الاشتباكات مقتل متظاهر، وذلك على خلفية مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض.

أطلقت الشرطة في منيابوليس، قنابل الغاز المسيل للدموع لليلة الثانية على التوالي، في مواجهة موجة غضب لمقتل رجل أسود شوهد في تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع وهو مطروح متألما على الأرض بينما يضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه.‭ ‬ ‭ ‬

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على طاقم "سي إن إن" في منيابوليس، صباح اليوم الجمعة، أثناء تقديم تقرير تلفزيوني مباشر في منيابوليس، حيث كان الطاقم يغطي الاحتجاجات المستمرة على وفاة جورج فلويد.

وتم تقييد يدي الطاقم، بما في ذلك المراسل عمر خيمينيز، واحتجازهم، بينما قدم خيمينيز تقريرًا مباشرًا في أحد شوارع مينيابوليس بعد الساعة الخامسة صباحًا. وأخبرت الشرطة الطاقم أنهم محتجزون لأنهم طلبوا منهم التحرك.