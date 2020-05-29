المفتي: التزام الإجراءات الاحترازية عبادة.. والحفاظ على النفس طاعة لله

قال الدكتور شوقي جمعة مفتي الجمهورية، إن حماية النفس هي الأساس في فتاوى أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقاء الجمعة، عبر شاشة dmc: "انطلقنا في اجتهاداتنا من واقع ملموس ومدروس واتخذت فيه دراسات عديدة، وأنزلنا عليه النص القرآني والنبوي، انطلقنا من فهمنا العميق للنص الشرعي في أنه يحمي النفس الإنسانية ويهتم اهتماما كبيرًا بها".

وتابع أن التجمعات التي كانت في صورة عبادات كصلوات الجمعة والتراويح والجماعات، وكل اجتماع كان من الممكن أن يؤدي إلى مفسدة، كانت فتوى دار الإفتاء المصرية على حماية النفس لحماية الدين تلقائيًا.

وأردف أن الإمام العز بن عبدالسلام قال: لو أن إنسانا يصلي الظهر مثلًا ثم وجد هلاكا على نفسه، كان سيوازن بين مصلحتين، إقامة التكليف الشرعي على وجهه، كما أراده الله سبحانه، أي حافظ على أركان الدين، وهناك مصلحة أخرى وهي حفظ النفس الإنسانية من كل ما يؤدي إلى إتلافها وتعريضها إلا الهلاك، مشيرًا إلى أنه رجح مصلحة النفس.

وأردف: "قال مصلحة النفس أولى لأننا إذا حافظنا على النفس سنحافظ على العبادة في مرحلة مقبلة وإذا حافظنا على العبادة الآن فإننا سنتلف النفس ولا تبقى هذه النفس لتحافظ على العبادات في المستقبل".

وواصل: "اتباع هذه التدابير التي تقول بها الدولة هو عبادة من العبادات لأنه محافظة على النفس، وعندما يحافظ على نفسه ويتخذ هذه التدابير يكون في طاعة الله سبحانه وليس مخالفًا للشرع الشريف، والتدابير التي تقول بها الدولة جزء من تعاليم الإسلام".