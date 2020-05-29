إدارة متحف اللوفر الفرنسي: نخطط لإعادة فتح المتحف 6 يوليو المقبل

قالت إدارة متحف اللوفر الفرنسي، إنها تخطط لإعادة فتح المتحف في الـ 6 من يوليو المقبل حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقررت إدارة متحف اللوفر في باريس، منتصف مارس الماضى إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر، بسبب تفشي وباء كورونا.

وتم إغلاق متحف اللوفر للمرة الأولى يوم 3 مارس وحتى 5 مارس بسبب الفيروس القاتل.

وأشارت الإدارة إلى أنها اضطرت لاتخاذ قرار إغلاق المتحف بسبب وجود مخاوف مشروعة من فيروس كورونا، وأنها وضعت سلامة العاملين والزوار على رأس أولوياتها، موضحة أنها قررت إعادة فتح المتحف للزوار بعدما أوصت السلطات المعنية بإعادة فتح المتاحف في البلاد.