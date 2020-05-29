ترامب يعلن وصول قوات من الحرس الوطني إلى مينيابوليس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصول قوات من الحرس الوطني إلى مينيابوليس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات الأمريكية قبل قليل نشر 500 جندي من الحرس الوطني في مينيابوليس، بعد ليلةٍ من أعمال الشغب، على خليفة مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

ووقع حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والتز، أمرا تنفيذيا، مساء أمس، بتفعيل الحرس الوطني في مينيسوتا، فيما أُعلنت حالة الطوارئ في مدينة منيابوليس، بعد اندلاع احتجاجات ومظاهرات ضد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، على يد شرطي، بحسب "سي إن إن" الأمريكية.