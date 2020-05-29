القومية لتنمية الأسرة تنظم احتفالا للأطفال المعاقين بمناسبة عيد الفطر

نظمت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، احتفالا بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع الأبناء في مؤسسات الرعاية التابعة، لها والبالغ عددها 8 مؤسسات تقدم أوجه الرعاية المختلفة للمعاقين ذهنياً.

وأكد اللواء عبد الحكيم حموده نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن كل مؤسسة وفرت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال الأنشطة الترفيهية والرياضية والفنية وتوزيع الهدايا على الأطفال بهدف إدخال الفرحة والسرور على نفوسهم.

وأضاف أن المؤسسة تراعي الالتزام بالإجراءات اللازمة من حيث التطهير المستمر للدور ولبس الكمامات والنظافة الشخصية للأبناء أثناء ممارسة الأنشطة.