حظك اليوم السبت 30-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة في نفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بعدم الحديث عن حياتك الشخصية وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.