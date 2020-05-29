حظك اليوم الجمعة 29-5-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الميزان بكاريزما تجعل الجميع يلتف حوله، بالإضافة إلى أنه يفضل مشاركة أحباءه أوقات فراغه، هادئ ومسالم ويتجنب الصراعات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك لثلاثة أيام.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.