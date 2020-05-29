حظك اليوم الجمعة 29-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة بنفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وحضورا وتعدك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.